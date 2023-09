Stiri pe aceeasi tema

- Eveniment de poveste pentru Ana Geoana, fiica lui Mircea Geoana. Fata secretarului adjunct al NATO s-a maritat cu Garrett Cayton, nepotul unui milionar american de origine poloneza. Cei doi au ales Veneția pentru seara de care iși vor aminti peste ani. Fiind o petrecre de nive inalt, la fel au fost…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a postat pe Facebook primele imagini de la nunta fiicei sale Ana, cu Garrett Cayton, fiul unui milionar american. Geoana a postat și un mesaj: „Nu exista emoție mai mare in viața unui parinte decat aceea de a-și conduce copilul spre altar. Ana, parca…

- Mircea Geoana, secretar general adjunct al NATO, a publicat weekendul acesta imagini de la nunta fiicei lui, Ana, care s-a casatorit in urma cu o saptamana cu Garett Cayton. Geoana iși exprima pe Facebook emoțiile și dragostea fața de fiica sa.

- Mircea Geoana a publicat o serie de fotografii de la nunta fiicei sale care ar fi costat 2 milioane de euro și a avut loc tocmai la Veneția."Mi se pare o sfidare la adresa romanilor parada pe care o face Mircea Geoana cu nunta fiicei. Mi se pare absolut grețos sa folosești asemenea eveniment ca sa iți…

- Ținutele de mii de euro, preparatele și bauturile fine au fost “ingredientele” care au transformat petrecerea de nunta a fiicei numarului 2 din NATO intr-una de cinci stele. Din meniu nu a lipsit celebra mamaliga romaneasca. Andreea Esca și Camelia Șucu, fosta soție a miliardarului Dan Șucu, au fost…

- Acum o zi, pe contul ei de Facebook, campioana mondiala Anastasia Nichita a publicat o serie de fotografii pe care si le-a facut alaturi de logodnicul ei la o nunta. Pentru evenimentul important la care a fost prezenta, Nichita a ales sa poarte o rochie maxi din satin de culoare neagra, transmite perfecte.…

- Jared Kushner, ginerele fostului presedinte american Donald Trump, a depus marturie in fata unui mare juriu, in cadrul anchetei privind urmarile alegerilor prezidentiale din SUA din 2020, transmite vineri agentia dpa, care preia informatii publicate miercuri de ziarul New York Times si televiziunea…

