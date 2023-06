De ce Germania va frâna războiul auto al Franței cu China In ceea ce privește lupta impotriva invaziei vehiculelor electrice din China, cei mai puternici producatori europeni sunt imparțiți de-a lungul Rinului. Cei trei mari producatori de automobile din Germania – Volkswagen, BMW și Mercedes-Benz – considera ca perspectiva de a antagoniza Beijingul cu un razboi comercial total pe tema mașinilor ecologice este un coșmar de […] The post De ce Germania va frana razboiul auto al Franței cu China first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

