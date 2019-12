De ce gândacii se întorc pe spate atunci când mor: Explicația specialiștilor Motivul surprinzator pentru care gandacii se intorc pe spate atunci cand mor a fost explicat de specialisti. LiveScience a relatat ca o caracteristica care s-a observat adesea la gandaci este ca atunci cand mor se intorc pe spate. Mai exact, aceasta reactie indica de fapt ca sistemul nervos al gandacilor a fost afectat, iar insecta si-a pierdut capacitatea de coordonare. Citește și: Custodele Coroanei romane, Margareta, ii pune la zid pe politicienii care iși aroga toate meritele: 'Muncesc devotat si discret, fara sa fie in luminile rampei' Sistemul nervos al acestor insecte… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

