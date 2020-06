De ce furnizorii nu scad prețul la gaze pentru populație? Asociația Energia Inteligentă: Consumatorii nu știu să negocieze ​Cu doar 20 zile înaintea liberalizarii pieței de gaze, marii furnizori de gaze catre populație nu au venit cu scaderi ale prețului la gazele naturale pentru populație. Cauzele care determina aceasta poziție a furnizorilor de gaze țin de comportamentul consumatorului român de gaze, a legiferarii în detrimentul populației, a mesajelor autoritaților de justificare a menținerii unor prețuri ridicate pentru consumatorii casnici, a fake-news-urilor, se arata într-o analiza realizata de Asociația Energia Inteligenta (AEI).



