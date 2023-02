Stiri pe aceeasi tema

- „Ceasul apocalipsei" a fost setat la 90 de secunde inainte de miezul noptii! Atat de aproape am fi de sfarsitul civilizatiei umane, potrivit oamenilor de stiinta din spatele „Buletinului atomic" (din echipa initiala a „Buletinului" au facut parte oameni de stiinta care au luat parte la proiectul Manhattan,…

- Pentagonul a transmis vineri seara ca un alt balon chinezesc de spionaj tranziteaza America Latina, relateaza CNN, dupa ce un prim balon a fost detectat deasupra teritoriului SUA. „Avem informatii despre un balon care tranziteaza America Latina. Acum evaluam ca este un alt balon de supraveghere chinezesc",…

- Un balon de spionaj chinez plutește deasupra SUA și mulți oameni se intrebe de ce Beijingul ar folosi un instrument relativ nesofisticat pentru supravegherea continentului american, relateaza BBC.

- Pentagonul a transmis vineri seara ca doua baloane de spionaj aparținand China au fost descoperite pe cerul american. Primul a intrat in spațiu aerian al SUA și al doilea deasupra Americii Latine. Nu se știe exact unde se afla balonul deasupra Americii Latine – dar un oficial american a precizat CNN…

- „Avem informatii despre un balon care tranziteaza America Latina. Acum evaluam ca este un alt balon de supraveghere chinezesc”, a declarat secretarul de presa generalul Patrick Ryder, pentru CNN.Nu este clar exact unde se afla balonul deasupra Americii Latine – dar un oficial american a precizat CNN…

- Beijingul continua sa-și susțina aliatul, spun

d ca invazia Federației Ruse in Ucraina a fost provocata de Statele Unite. Totodata, a condamnat inarmarea Kievului,care va duce prelungi razboiul, spune diplomația chineza, citata de dpa.

- Statele Unite iau in considerare efectuarea de teste din apa reziduala din avioanele pe rute internationale pentru a detecta eventuale variante emergente de COVID-19, in timp ce numarul infectarilor creste in China. Experti in sanatate din Marea Britanie estimeaza ca, in prezent, 9.000 de persoane mor…

- Presedintele Chinei, Xi Jinping, a cerut marti, in conversatia cu omologul sau german, Frank-Walter Steinmeier, ca relatiile Uniunii Europene cu Beijingul sa nu fie influentate de "parti terte", in contextul rivalitatii cu Statele Unite, anunța Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…