Daca in unele parți ale Europei nu prea se fac investiții in noi linii de cale ferata, in nord proiectele uriașe sunt la ordinea zilei. In afara de tunelul Helsinki-Tallinn, Finlanda a optat pentru construcția unei linii de cale ferata spre Oceanul Arctic, prin Norvegia, costurile urmand sa fie de cel puțin 3 miliarde de euro. Scopul este ca marfurile sa poata fi transportate din nordul extrem al Europei, catre Europa Centrala, dar și catre China, mai ales ca recent au fost lansate trenuri de marfa directe intre Finlanda și China.