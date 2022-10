De ce filozofia este superioară meditației, plus alte gânduri la final de octombrie • Orice proces de acumulare de cunoștințe despre om și univers te duce ori ar trebui sa te duca spre limitele cunoașterii . Abia acolo apare, surprinzator, satisfacția și uimirea deplina. Nu este vorba doar despre faptul ca ai ajuns cumva la capatul calatoriei, ci in special despre faptul ca te poți exprima, aparent in cunoștința de cauza, despre chestiuni fundamentale. Ințelegi ca problema existenței lui Dumnezeu este nerezolvabila, ca știința are limite de nedepașit, ca intrebarile fundamentale ale omenirii (cum a aparut lumea, ce este conștiința, daca avem liber-arbitru), in cea mai mare parte,… Citeste articolul mai departe pe scientia.ro…

Sursa articol si foto: scientia.ro

