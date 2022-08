Stiri pe aceeasi tema

- Compania aeriana low-cost Wizz Air va oferi 100.000 de bilete gratuite cetatenilor ucraineni pentru toate zborurile continentale din Europa si Marea Britanie operate de Wizz Air Hungary si Wizz Air UK, a anuntat vineri operatorul aerian. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Esti in cautarea unor solutii rapide de finantare, care sa fie cat mai sigure si profitabile pentru afacerea ta? OmniCredit te poate ajuta in acest sens, fiind unul dintre partenerii stabili si de incredere care ofera micilor intreprinzatori solutii eficiente si fiabile de finantare, menite sa asigure…

- Un Curriculum Vitae, cunoscut de cei mai multi sub numele de CV, rezuma nu numai cele mai importante informatii personale ale celei/celui care are intentia de a se angaja, dar si aspecte esentiale legate de experienta de lucru, de abilitatile pe care le are. Un astfel de document poate fi puntea de…

- In economia de piața, prețurile bunurilor și serviciilor se afla in continua schimbare, lucru care afecteaza activitatea companiilor din mediul economic. Descopera in acest articol in ce masura iți poate influența inflația afacerea și ce poți face pentru a-i diminua efectele negative.Creșterea…

- Compania va fi amendata dupa finalizarea pașilor necesari pentru implementarea in legislație a unei directive europene, arata Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC).Compania aeriana Blue Air a anulat 11.289 zboruri in intervalul 30 aprilie 2021-14 iunie 2022, carora le corespund…

- Spania va prelua 2000 de refugiați ucraineni din Republica Moldova, va oferi autoritaților de la Chișinau 20 de milioane de euro ajutor pentru gestionare crizei umanitare, provocata de razboiul din Ucraina și va fi deschisa o misiune diplomatica spaniola la Chișinau. Un asemenea anunț a fost facut astazi,…

- Cateva organizații neguvernamentale, printre care și organizații din Grupul „ONGuri pentru cetațean” protesteaza impotriva planurilor puterii politice de a oferi impunitate și puteri sporite agenților din serviciile de...

- Polonia va acorda Republicii Moldova un imprumut in marime de 20 de milioane de euro. Resursele vor fi utilizate pentru finanțarea necesitaților bugetului de stat, inclusiv pentru gestionarea crizei refugiaților. Comisia economie, buget și finanțe a aprobat raportul, iar Comisia politica externa și…