De ce Ferrari nu se grăbește să lanseze mașini 100% electrice Ferrari va lansa un prim model full-electric, însa nu mai repede de 2025 și pe termen mediu nu se pune problema ca marca sa devina una care sa aiba multe modele electrice, spune șeful companiei. Joi, Bentley a anunțat ca în 2030 va ajunge sa aiba în gama doar modele 100% electrice, ceea ce înseamna o schimbare radicala. Ferrari nu se grabește spre electrice din mai multe motive legate de costuri, sunet și de &"ADN-ul&" marcii.



Ferrari a vândut anul trecut peste 10.000 de mașini în lume, iar cele mai mici prețuri de pornire sunt la modelele Roma și Portofino… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

