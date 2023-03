Stiri pe aceeasi tema

- Cum sa iți pregatești gradina pentru plantarile de primavara, pas cu pas. Sfaturi practice Vine primavara și gospodarii incep sa se gandeasca la la gradina. Fie ca aveți o gradina mare sau un mic petec de pamant pe langa casa sau bloc, este necesar sa faceți cateva lucruri, in aceasta perioada. Daca…

- Primavara este pe drum și in curand vei fi prins intr-o frenezie de semanat semințe, de cultivat și de ingrijit gradina, pe masura ce aceasta revine la viața. Profita de aceste luni mai liniștite de iarna pentru a-ți organiza gandurile și pentru a lua un avans in noul an de gradinarit. In cele ce urmeaza…

- Sportul inseamna sanatate, insa faptul ca avem din ce in ce mai puțin timp la dispoziție ne descurajeaza atunci cand vrem sa renunțam la sedentarism și sa ne apucam sa facem mișcare, sub orice forma. Cea mai buna modalitate de a face mișcare este sportul și, din fericire, exista cateva sporturi care…

- Caderea parului cu model masculin MPHL (Male-pattern hair loss) este cea mai comuna forma de cadere a parului la barbați, afectand aproximativ 30-50% dintre barbați pana la varsta de 50 de ani.Recent, cercetatorii de la Universitatea Tsinghua, Beijing, China, au examinat legatura dintre consumul de…

- Mesele de sarbatori pot fi adevarate bombe calorice iar, acum, este momentul sa readucem echilibrul in viața noastra. Carmen Bruma a oferit cateva sfaturi cu privire la procesul de slabire dupa sarbatori.

- Majoritatea barbaților se tem de chelie. O bautura pe care orice roman o consuma des crește riscul de cadere a parului. Ce au descoperit specialiștii. Un studiu științific arata ce nu e bine sa consumi daca vrei ca podoaba capilara sa fie sanatoasa. Tot ce trebuie sa știi.

- Arhiepiscopul Sucevei și Radauților, IPS Calinic, vine cu unele sfaturi dupa ce o enoriașa l-a intrebat ce reguli trebuie sa respecte o femeie care merge sa viziteze o manastire de calugari. ”Cand vizitam o manastire este bine sa avem o ținuta decenta, mai ales pe timp de vara, cand sunt calduri greu…

- Cei doi britanici, Andrew Tate și Tristan Tate, in vila carora procurorii și polițiștrii au gasit in luna aprilie doua tinere, una cu cetațenie americana și o romanca, au fost vizați joi, 29 decembrie, de percheziții DIICOT, au declarat surse judiciare pentru Libertatea. Tristan și Andrew Tate vor fi…