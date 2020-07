Stiri pe aceeasi tema

- Columbianul Alfredo Morelos (24 de ani), atacantul lui Glasgow Rangers, a fost insultat in timpul unui live pe Instagram. Atacurile rasiste par fara sfarșit in Marea Britanie, in ciuda campaniei globale impotriva discriminarii. Un jucator de la Glasgow Rangers iar a fost victima unui abuz rasist. ...

- Motivele pentru care femeile fac o schimbare atat de drastica in aspectul lor fizic este uluitor. Nu doar femeile de rand renunța la podoaba capilara. Dar nici vedete nu simt nicio remușcare sa-și rada parul din cap. Desigur, fenomentul nu e nou. Celebritați precum Sinead O’Connor sau Jessie J au preferat…

- Cand era insarcinata cu Dacian, mama lui citea romanul „Roșu și Negru”, al lui Stendhal. Inspirata sau poate chiar indragostita de Julien Sorel, personajul principal, a decis ca așa trebuie sa se numeasca și fiul ei, viitorul premier ocazional al Romaniei. Eu nu cred, mai degraba socotesc ca numele…

- Maryna Bekh-Romanchuk, atleta din Ucraina in varsta de 24 de ani, iși uimește fanii cu antrenamentele ei solicitante, care o mențin intr-o forma fizica de invidiat. Ucraineanca, medaliata cu argint la Campionatele Europene din 2018 la proba de saritura in lungime, nu rateaza nicio ocazie pentru a-și…

- Ajunsa la 54 de ani, Brooke Shields a oferit imaginile zilei pe Instagram. Aflata în mașina împreuna cu fata sa, actrița a avut de suferit la propriu pentru o provocare lansata pe TikTok.Cum a fost posibil? Pai, pe TikTok (rețea de socializare care prinde tot mai bine în rândul…

- Andrew McCarthy , un fotograf din California, a reușit sa realizeze cea mai clara imagine compusa cu suprafața Lunii. Tot ce veti vedea in video prezinta detalii incredibile ale craterelor lunare, fiind realizata din mii de fotografii pe care le-a suprapus și le-a prelucrat, astfel incat rezultatul…