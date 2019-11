Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii din generatia "millennials", respectiv cei nascuti in perioada 1981 - 1996, muncesc mai mult si dorm mai mult decat cei mai in varsta, potrivit rezultatelor unui nou studiu realizat in SUA, citat de The Washington Post.

- Femeile cu un nivel ridicat de testosteron sunt capabile sa alerge o perioada semnificativ mai mare si au mai multa masa musculara, conform unui studiu citat miercuri de Press Association. Noua cercetare vine in contextul in care Asociatia Internationala a Federatiilor de Atletism (IAAF)…

- Barbatii care nu au un fizic placut pot sa stea linistiti in privinta acestui aspect. Un studiu realizat de catre o echipa de specialisti de la Universitatea de Stat din Florida releva faptul ca femeile sunt mai fericite alaturi de barbatii urati.

- Conform unui nou studiu, creierul femeilor este cu trei ani mai „tanar” decat al barbaților, iar acesta ar putea fi motivul pentru care ele iși mențin abilitațile cognitive mai mult timp, potrivit sciencedaily.com, care citeaza MedLive.ro. Cercetatorii de la Universitatea Washington au descoperit ca…

- Politisti din cadrul Serviciului Investigatii Criminale Sector 5 si ai Sectiilor 17, 18, 19 si 24 au demarat verificari duminica dimineata, in urma unui apel la 112 in care o voce de copil, baiat, anunta ca a fost rapit si inchis intr-o casa. Potrivit unui comunicat al Politiei Capitalei…