Stiri pe aceeasi tema

- Michael Osterholm, un reputatul medic epidemiolog, a anuntat apogeul dezastrului cauzat de pandemia de COVID-19 in "urmatoarele 6-12 saptamani, care vor fi cele mai lungi si intunecate momente de la raspandirea virusului". De asemenea, specialistul a mai dat o veste rea: un vaccin pentru COVID-19…

- Piața pensiilor private a reușit sa faca fața provocarilor generate de criza COVID-19 punand in evidența capacitatea sistemului de pensii private de a obține profit pentru participanți, chiar și in condiții adverse. Reziliența sistemului in perioada de criza este determinata atat de calitatea gestionarii…

- Impactul unei crize financiare determinate de COVID-19, al doilea val al pandemiei și starea de sanatate a angajaților, reprezinta primele trei categorii de riscuri la care expunerea resimțita de companiile din România a crescut, în aprilie – septembrie 2020, conform Marsh Risk Monitor…

- Numarul spitalizarilor s-a prabușit la jumatate fața de anul 2019, iar peste jumatate dintre bolnavii cronici din Romania considera ca pandemia a avut un impact negativ asupra ingrijirii medicale, iar afecțiunea de care sufera s-a agravat, se arata intr-un studiu publicat, vineri, de Observatorul Roman…

- Colliers: Proprietarii și chiriașii de birouri spun ca pandemia le va afecta in continuare afacerile, dar spera intr-o revenire in 2021. Majoritatea companiilor continua sa faca angajari Aproape trei sferturi dintre proprietarii și chiriașii din piața de birouri considera ca epidemia de COVID-19 le…

- Speranța unei imunizari colective a populației este legata de apariția unui vaccin impotriva coronavirusului. In acest moment, la nivel mondial sunt peste 200 de vaccinuri in dezvoltare, in stadii clinice, iar 8 in stadiul final al testarii. Citește și: Criza de Remdesivir, desi Romania a…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis joi, 8 octombrie, un mesaj in cadrul deschiderii Bucharest Forum 2020.Citește și: Ambasadorul Rusiei lanseaza un nou atac la adresa Romaniei: 'Lideri dintre cei mai proeminenti' falsifica istoria ȘTIRIPESURSE.RO va prezinta in continuare…

- Oamenii de afaceri din Romania, investitori, manageri și angajați cu funcții de raspundere din majoritatea domeniilor economice, privesc cu precauție la perspectivele economiei, in contextul accentuarii problemelor financiare determinate de pandemia COVID. 67% dintre managerii chestionați intr-un barometru…