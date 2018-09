Stiri pe aceeasi tema

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat ca Rusia trebuie sa-și intareasca infrastructura militara de la granița, ca raspuns la apropierea de frontierele sale a infrastructurii NATO. Declarația a fost facuta de Putin miercuri, la o conferința de presa cu omologul sau finlandez Sauli Niinisto, transmite…

- Misiunea OSCE in Moldova și-au exprimat ingrijorarea din cauza faptului ca, in intervalul 14-15 august, Grupul Operativ al Trupelor Ruse (GOTR) in Transnistria a desfașurat exerciții militare neautorizate, care au inclus forțarea cursului raului Nistru in Zona de Securitate, anunta serviciul de presa…

- Cineastul ucrainean Oleg Sentov, aflat in greva foamei de aproape trei luni intr-o inchisoare din Rusia, are o stare de sanatate 'catastrofala' si crede ca sfarsitul sau este 'aproape', a indicat miercuri verisoara sa dupa ce a primit o scrisoare de la el prin avocatul sau, informeaza AFP si mass-media…

- Autor: Adrian SEVERIN Ministrul Justiției, dl Tudorel Toader, a anunțat ca intenționeaza sa promoveze de urgența (desigur urgența moldovineasca, ca doar nu dau turcii) un act normativ care sa permita revizuirea sentințelor penale pronunțate in contextul colaborarii dintre instanțele judecatorești și…

- Posibila existența a unor rachete balistice in baza militara de la Deveselu nu ii sperie pe oamenii din localitatea unde americanii au amplasat scutul. Declarația ministrului Apararii, Mihai Fifor, nu ii ingrijoreaza pe olteni, ei fiind mai degraba preocupați de pesta porcina și de averile politicienilor…

- Autor: Adrian SEVERIN Semnarea decretului prezidențial de revocare a Procurorului șef al DNA nu este mai mult decat un fapt divers. Personal nu imi produce nici o bucurie. Dimpotriva. La aflarea veștii m-a cuprins un sentiment de profunda tristețe amintindu-mi de șirul lung al victimelor nevinovate…

- Bucurie și veselie de nedescris in toate orașele din Rusia, dupa ce echipa naționala a invins, intr-un meci eliminatoriu la CM 2018, Spania in urma loviturilor de departajare. Zeci de mii de ruși au ieșit in strada, au dansat și au cantat pana dimineața.

- ''Il felicit pe presedintele Erdogan pentru realegerea sa ca presedinte. Felicit de asemenea poporul turc pentru participarea mare la alegeri'', a declarat Stoltenberg (norvegian) la sosirea sa la o reuniune a ministrilor de externe si ai apararii la Luxemburg. ''NATO este fondata pe cateva…