Luna februarie este deosebita, așa cum bine se știe: e cea mai scurta din an, spre deosebire de celelalte 11 care au fie 30, fie 31 de zile. In mod normal, luna februarie are in calendar 28 de zile, iar o data la 4 ani, 29 de zile. Povestea lunii februarie incepe cu foarte mult timp in urma, in vremea romanilor, cand februarie era considerata ultima luna din an. Potrivit specialiștilor, despre primul calendar folosit, calendarul roman nu se cunosc prea multe detalii. Incepand cu mijlocul secolului VIII i.d.Hr., romanii au folosit un calendar ce avea doar 10 luni, martie fiind prima dintre ele,…