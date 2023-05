Fiica antrenorului Dragan Kobiljski, de la SCM Zalau, este una dintre victimele masacrului de la scoala din Belgrad. La inmormantare s-a aflat ca aceasta ar fi incercat sa-l opreasca pe elevul care a provocat tragedia. Preotul care a oficiat slujba a vorbit despre curajul ei. Fata a incercat sa-l opreasca pe criminal „Este foarte dificil […] The post „De ce faci asta? Opreste-te!” Gestul tulburator facut de fiica antrenorului de la SCM Zalau, inainte de a fi ucisa in masacrul de la Belgrad first appeared on Ziarul National .