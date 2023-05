Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie și țari aliate spera sa furnizeze Ucrainei rachete de croaziera cu o raza de acțiune similara cu cele pe care SUA au refuzat pana acum sa le furnizeze Kievului, relateaza The Guardian.

- Casa Alba nu intenționeaza sa urmeze exemplul Regatului Unit și sa trimita rachete cu raza lunga de acțiune in Ucraina, scrie Ediția Politico, citata de BBC. Anterior, ziarul Washington Post a raportat ca Londra are in vedere trimiterea de rachete cu o raza de acțiune de pana la 300 km la Kiev, dar…

- iciali britanici prezenti la reuniunea din Japonia a ministrilor de externe din G7 au declarat ca se asteapta ca Rusia sa riposteze, iar Occidentul "trebuie sa fie pregatit" pentru tactici extreme, in incercarea rusilor de a mentine cuceririle de pe teritoriul ucrainean.La Moscova pare sa existe o recunoastere…

- Un oficial din ministerul britanic al Apararii a anunțat ca țara sa va furniza Ucrainei muniție cu uraniu saracit, ca parte a unui pachet de ajutor pentru a susține efortul de razboi continuu al statului est-european impotriva Rusiei. Muniția urmeaza sa fie furnizata alaturi de tancurile Challenger…

- Reprezentantul republican Michael McCaul, președintele Comisiei pentru afaceri externe a Camerei Reprezentanților din SUA, a declarat jurnaliștilor ca vede un „impuls din ce in ce mai mare” la Washington pentru a furniza Ucrainei avioane de vanatoare F-16 și rachete cu raza lunga de acțiune din cadrul…

- Ziua de luni, 20 ianuarie, a fost marcata de vizita supriza a președintelui Joe Biden la Kiev, unde s-a intalnit cu Volodimir Zelenski. Ulterior, liderul american s-a intors in Polonia, pentru o serie de intalniri cu liderii NATO din flancul estic al alianței, care va avea loc marți. Tot luni, regiunea…

- Ucraina are o șansa reala de a elibera peninsula Crimeea, ocupata de Rusia, pana la sfarșitul verii, daca primește rachete cu raza lunga de acțiune, a declarat sambata, 18 februarie, generalul american in retragere Ben Hodges, fostul comandant al trupelor americane din Europa, pentru agenția ucraineana…

- Statele Unite nu vor trimite Ucrainei rachetele cu raza lunga de acțiune, puternic solicitate de Kiev, deoarece doresc sa iși protejeze propriile stocuri, potrivit Politico , citat de Sky News. Publicația afirma ca oficialii administrației Biden le-au spus reprezentanților ucraineni ca SUA ar risca…