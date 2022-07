De ce extinderea în curs a NATO exasperează Moscova Invadarea Ucrainei de catre Rusia a insuflețit alianța militara occidentala formata din 30 de națiuni, determinand creșteri majore ale cheltuielilor și noi cereri de aderare din partea Finlandei și a Suediei. Abia in anii urmatori, razboiul președintelui rus Vladimir Putin in Ucraina va fi considerat in mod concludent o gafa colosala sau o lovitura de maestru strategica. Dar, daca unul dintre scopurile sale ar fi fost sa submineze NATO și sa previna extinderea sa pe viitor, atunci campania poate fi cu siguranța declarata un eșec categoric, potrivit Flight Global, citat de Rador. Dupa ce a confiscat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romania se afla in top cinci țari din Europa Centrala și de Est care iși valorifica cel mai bine potențialul ca destinație turistica, potrivit celui mai recent raport „The Future of Sustainable Travel" al Emerging Europe. Prima țara in clasament se afla Polonia, fiind urmata de Ungaria, Croația, Estonia,…

- Europa Centrala si de Est (ECE) s-ar confrunta cu un soc macroeconomic de amploare in cazul opririi livrarilor de gaz rusesc, arata Fitch intr-un raport privind impactul potential al rationalizarii gazelor naturale asupra ratingurilor suverane din regiune, citat de. Romania, Polonia si Lituania sunt…

- UE ar putea avea nevoie de mai mult de trei ani pentru a compensa o pierdere totala a aprovizionarii cu gaz natural rusesc, potrivit Fitch Ratings, care avertizeaza ca o intrerupere brusca a livrarilor din Rusia ar trimite o unda de soc macroeconomic in toata Europa Centrala si de Est. Europa Centrala…

- Sefii de state din Formatul Bucuresti 9 - Bulgaria, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Romania, Slovacia si Ungaria - se reunesc vineri, la Palatul Cotroceni, intr-un summit gazduit de presedintele Klaus Iohannis si de omologul polonez, Andrzej Duda, ca initiatori ai acestui

- 10 state est-europene, printre care și Romania, au solicitat Comisiei Europene, intr-o scrisoare, sa poata renegocia contractele pentru achiziționarea vaccinului anti-COVID-19 fiind invocate aprovizionarea excesiva și nevoia de proteja finanțele statului. Potrivit Politico, preluat de Hotnews, scrisoarea…

- Cele 10 țari au atras atenția ca actualele contracte, semnate in apogeul pandemiei de coronavirus, cand UE era supusa unei presiuni publice intense pentru a face rost de vaccinuri, le-au impus sa cumpere prea multe doze, care acum nu mai sunt necesare, a scris publicația Politico . Zece țari din Europa…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos si secretarul de stat Carmen Moraru au efectuat, in perioada 1-2 iunie, o vizita de lucru la Luxemburg. In cadrul vizitei, au participat la reuniunea „Consiliului Afaceri Generale – format coeziune” si au avut discutii cu reprezentantii Bancii…

- Satele membre recunosc ca se confrunta cu resurse financiare limitate pentru a-i ajuta pe refugiatii ucraineni. Statele membre subliniaza, de asemenea, probleme in implementarea proiectelor politicii de coeziune, din cauza dificultatilor din lantul de aprovizionare si a altor provocari. Letonia, Bulgaria,…