De ce exclude PNL un acord cu FMI

- Presedintele PNL, Florin Citu, a declarat, joi, ca nominalizarea pentru Ministerul Digitalizarii fost validata de catre conducerea partidului , fiind vorba despre fostul ministru al Fondurilor Europene Marcel Bolos. Propunerea a venit de la ministrul de Interne, Lucian Bode, si a fost validata cu un…

- Presedintele PNL Florin Citu a declarat, luni, despre masurile propuse de PSD in urma majorarii facturilor la energie, ca va sustine orice reduceri de taxe care se aplica unitar in toata economia si ca nu este de acord sa se reduca TVA-ul doar pentru un anumit sector. Liderul PNL a mai spus ca, in opinia…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a anunțat, luni, ca a discutat cu premierul Ciuca și cu liderul PNL Florin Cițu pe tema facturilor uriașe. El propune TVA de 5% pentru gaze și energie de la 1 februarie. „Este suportabila pentru bugetul statului și pentru energie și pentru gaze și imi mențin parerea ca…

- Președintele PNL și al Senatului, Florin Cițu, a declarat, vineri, ca formațiunea politica pe care o reprezinta susține taierea pensiilor speciale. El a precizat ca liberalii vor ca in acest an sa finalizeze reforma pensiilor și a legii salarizarii. „Anul acesta atat reforma pensiilor, cat si a salarizarii,…

- Președintele PNL, Florin Cițu, a declarat, vineri, despre certificatul verde la locul de munca, ca singurul proiect depus este al PNL, in timp ce nimeni altcineva nu-și asuma o alta varianta. „Daca se doreste, decizia se ia la Guvern și proiectul de lege daca e bun și constitutional poate fi trimis…

- Marcel Ciolacu, Florin Cițu, Kelemen Hunor dar și Klaus Iohannis au primit, simbolic, “nuielușe” in cizmulițe, la Parlament, de la reprezentanții partidului AUR. Legenda spune ca doar copiii cuminți primesc cadouri și dulciuri de Moș Nicolae, ceilalți primesc nuielușe in cizme. Reprezentanții AUR au…

- Consultarile de la Palatul Cotroceni ale președintelui Klaus Iohannis cu PNL, PSD, UDMR și liderul minoritaților din Parlament s-au incheiat. Președintele PNL, Florin Cițu, a declarat, imediat dupa consultari, ca orice alta varianta, daca nu ar fi existat aceasta coaliție, ar fi fost mult mai dura pentru…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a anunțat, joi dimineața, ca este de acord si isi va convinge și colegii ca Alexandru Rafila este cea mai buna varianta pentru functia de premier, dupa ce a auzit ca Florin Citu a facut aceasta propunere. „Am inteles ca avem o varianta, domnul Rafila, eu sunt total de…