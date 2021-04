Stiri pe aceeasi tema

- Facebook a anuntat saptamana trecuta, intr-o postare pe blog, ca ”actorii rau intentionati” au obtinut datele respective inainte de septembrie 2019, folosindu-se o vulnerabilitate a platformei pentru sincronizarea contactelor. Autoritatea irlandeza a spus ca, luand in considerare informatiile furnizate…

- Miniștrii de finanțe ai G20 au luat act, miercuri, de susținerea administrației Biden pentru proiectul de instaurare a unui prag fiscal minim de impozitare, incredințat in urma cu patru ani Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economica (OCDE). Un acord ar putea fi incheiat pana la jumatatea…

- Un grup format din mai mulți parlamentari europeni, autoritați de reglementare dar și activiști urmarește interzicerea tuturor practicilor care le permit agenților de publicitate sau partidelor politice sa „urmareasca” utilizatorii cu mesaje personalizate ori de cate ori folosesc internetul, scrie Politico.La…

- De Ursula von der Leyen și Werner Hoyer BRUXELLES - In Europa, am auzit avertismentele despre schimbarile climatice. Știm ca, daca sistemele noastre industriale, energetice, de transport și alimentare nu se schimba, ne-am putea confrunta cu o creștere catastrofala a temperaturii de peste 3 ° C in acest…

- Parlamentul australian a adoptat joi o lege care obliga gigantii tehnologici sa plateasca mass-media pentru preluarile de continut, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Legea a fost adoptata cu usurinta, dupa ce companiile Facebook si Google au ajuns la un acord cu autoritatile pentru a evita sa fie supuse…

- Australienii s-au trezit joi dimineața cu news feed-ul golit de orice știre locala sau internaționala. Motivul: Facebook a blocat orice conținut media, în urma unui scandal care dureaza deja de ceva vreme și care a culminat recent cu decizia de a bloca distribuirea de conținut jurnalistic, unii…

- Apple depaseste Amazon, Google si Microsoft, devenind cel mai valoros brand din lume, pentru prima data din 2016, conform clasamentului din 2021 Brand Finance Global 500, realizat de compania de consultanta Brand Finance din Londra, transmite DPA potrivit Agerpres. Valoarea brandului Apple a atins…

- Valoarea brandului Apple a atins 263,4 miliarde de dolari, pe locurile urmatoare fiind Amazon, cu 254,2 miliarde de dolari, Google, cu 191,2 miliarde de dolari, Microsoft, cu 140,4 miliarde de dolari. Pe locurile 5, 6 si 7 se afla Samsung, Walmart si Facebook. Companiile tehnologice reprezinta 14- din…