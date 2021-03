Stiri pe aceeasi tema

- OFICIAL| 6.096 de cazuri noi de coronavirus in Romania: Bilanțul total ajunge la 892.848 de imbolnaviri. 112 decese și 1.324 de persoane internate la ATI Sambata, 20 martie 2021, Grupul de Comunicare Strategica a dat publicitații noul bilanț al pandemiei de COVID-19 in Romania. Pana astazi, 20 martie,…

- OFICIAL| 2.712 cazuri noi de coronavirus in Romania: Bilanțul total ajunge la 774.555 de imbolnaviri. 79 decese și 949 de persoane internate la ATI Vineri, 19 februarie 2021, Grupul de Comunicare Strategica a dat publicitații noul bilanț al pandemiei de COVID-19 in Romania. Pana astazi, 19 februarie,…

- Au fost raportate 3.058 noi cazuri de COVID-19, in ultimele 24 de ore, la nivel național, potrivit datelor transmise joi, 18 februarie, de Grupul de Comunicare Strategica. Sunt 71 decese noi. 936 pacienți sunt internați la ATI. Citește și ALBA: 74 cazuri COVID inregistrate in ultimele 24 de ore. Incidența…

- Au fost raportate 1.319 noi cazuri de COVID-19, in ultimele 24 de ore, la nivel național, potrivit datelor transmise luni, 8 februarie, de Grupul de Comunicare Strategica. Sunt 80 decese noi. 958 pacienți sunt internați la ATI. Grupul de Comunicare Strategica: ”Pana astazi, 8 februarie, pe teritoriul…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca pana astazi, 19 ianuarie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 697.898 de cazuri de persoane infectate cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. Totodata, pana acum 630.236 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate…

- Numarul persoanelor infectate cu noul coronavirus inregistrate pe teritoriul Romaniei de la inceputul pandemiei a ajuns la 658.958, dupa adaugarea, la ultima raportare, a aproape 5.000 de cazuri. Cel mai nou bilanț a adus și 111 noi decese.La ora 13.00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța noile…

- Grupul de Comunicare Strategica a transmis, luni, ca au inceput demersurile pentru inregistrarea testelor rapide COVID (testul antigen pe care ți-l poți face singur acasa) in buletinul informativ zilnic legat de evoluția pandemiei de coronavirus in Romania, buletin care conține doar testele Real…

- Ministerul Sanatații spune ca, pana la acest moment, in țara noastra nu a fost confirmata prezența noii tulpini de Covid-19, depistata prima data in Marea Britanie. „Pe teritoriul Romaniei, nu a fost confirmata pana in prezent noua varianta SARS-Cov-2 depistata in Marea Britanie. O noua tulpina se poate…