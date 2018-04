De ce este vândută pâinea în pungi de hârtie maro Are de-a face cu prospețimea. Stocarea painii in pungi de hartie permite crustei sa ramana delicios crocanta, spun specialiștii. Daca pastrați painea intr-o punga de plastic, umiditatea din paine este prinsa in punga, ceea ce face ca crusta sa se inmoaie. Cu toate acestea, painea care este afișata in pungi de hartie de culoare maro este menita sa fie consumata intr-o zi sau doua de la cumparare. Painea destinata prepararii sandwich-urilor este menita sa dureze cu cateva zile mai mult. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

- Ai observat, probabil, ca pâinea proaspata preparata în supermarketuri este vânduta în pungi de hârtie de culoare maro. Ei bine, asta nu ca sa semene cu brutariile franceze, ci dintr-un motiv mult mai practic.

