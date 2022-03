Stiri pe aceeasi tema

- La fiecare milion de locuitori, Romania pierde aproape o suta. In fiecare an. Și numai in accidente rutiere. Cu aceasta cifra, țara noastra și-a adjudecat primul loc in sumbrul clasament in Uniunea Europeana.

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a declarat, miercuri, ca in Romania "asistam la un adevarat carnagiu pe sosele", ceea ce plaseaza tara noastra "pe un loc deloc onorabil" in ierarhia tarilor europene, cu un numar ridicat de decese ca urmare a producerii de accidente rutiere.

- Romania ramane țara cu cele mai multe victime in accidente rutiere din Uniunea Europeana, arata ultimele date publicate de Eurostat. Rata de mortalitate ajunge aproape la 100 de decese la un milion de locuitori. In judetul Cluj, in 2021, s-au inregistrat 1.060 de accidente rutiere, dintre care 200 grave,…

- Aproape 70% dintre soferii implicati, anul trecut, in accidente rutiere in Romania au incheiat constatari amiabile pentru instrumentarea daunei, si doar o persoana din zece (10%) a afirmat ca a fost nevoita sa foloseasca polita RCA a persoanei vinovate pentru a-si acoperi prejudiciile suferite, arata…

- FOTO VIDEO| Martea NEAGRA pe drumurile din Romania: 8 MORȚI și 9 raniți, in mai multe accidente, in prima zi din februarie FOTO VIDEO| Martea NEAGRA pe drumurile din Romania: 8 MORȚI și 9 raniți, in mai multe accidente, in prima zi din februarie Opt persoane si-au pierdut viata viața, marți, 1 februarie,…

- Noi sancțiuni pentru șoferii agresivi in trafic. Guvernul a modificat joi codul rutier printr-o ordonanța de urgența in care se definește comportamentul agresiv in trafic și cresc amenzile și alte tipuri de sancțiuni. "Carnagiul de pe șosele Romaniei trebuie oprit. Acest lucru se obține prin intervenții…

- Romania – prima in UE la numarul de morți/un milion de locuitori in accidente rutiere Romania – prima in UE la numarul de morți/un milion de locuitori in accidente rutiere In Romania, in fiecare zi mor 5 persoane in urma unui accident rutier Film documentar despre masurile aplicate in Suedia Permis…

- Anul pandemic 2021 s-a incheiat prost și cu privire la problematica accidentelor rutiere grave din județul Suceava. Daca faptul ca suntem pe locul I la numar de morți in accidente in Romania nu mai surprinde, anul trecut s-a incheiat cu o creștere mare a numarului de decedați in accidente.Din ...