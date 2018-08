Stiri pe aceeasi tema

- Administratia prezidentiala a anuntat vineri dimineata ca presedintele Klaus Iohannis a transmis Curtii Constitutionale si presedintelui CCR o cerere de solutionare a unui conflict juridic de natura constitutionala cu premierul Viorica Dancila. Cererea presedintelui vine in contextul in care prim-ministrul…

- Ficatul este uzina intregului organism. El indeplineste sarcini importante, de la producerea de proteine, colesterol si bila si pana la depozitarea vitaminelor, a mineralelor si chiar a carbohidratilor.

- La o prima vedere, cafeaua poate parea o bautura simpla, ușor de preparat, insa lucrurile nu stau așa peste tot in lume. Cafeaua este, probabil, cea mai consumata bautura din lume, insa nu se prepara la fel peste tot. Fiecare țara are propria abordare cu privire la felul in care ar trebui consumata…

- Procurorul general Augustin Lazar a avertizat, vineri, asupra pericolului pe care il genereaza atacurile sistematice ale unor persoane publice impotriva Ministerului Public, atacuri pe care le considera a fi de natura sa afecteze principiul separatiei puterilor in stat. ‘Procurorul general al Parchetului…

- Sute de mii de turisti se ingramadesc anual intr-o mica localitate din sud-estul Frantei pentru a vizita un castel. Unic in lume, “Palatul Ideal” a fost construit din pietrele pe care un postas le-a gasit pe drumul pe care il facea zilnic

- *Dupa niște limbuțe discrete, aplicate lui Slugarel Toader – ca la aștia nu funcționeaza circuitul apei in natura, ci circuitul limbii in natura, așa ca sinistrul Justiției trebuie sa aiba un pupacios, ca și el ii pupa pe aia de mai sus – Mihai Gadea a ținut aseara, la Antena 3, sa prezinte telespectatorilor…

- Dispozitiile legii privind masurile alternative de executare a pedepselor privative de libertate sunt de natura a genera confuzie si incertitudine cu privire la modul lor de interpretare si aplicare, arata Curtea Constitutionala. CCR a discutat miercuri sesizarile formulate de Inalta Curte…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat miercuri seara in legatura cu afirmatiile formulate la ONU de procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, ca achitarile, conflictele juridice de natura constitutionala, dosarele in care a survenit prescriptia sau abuzurile nu sunt "stiri false"."Numeroase…