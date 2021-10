De ce este obligatorie asigurarea RCA Asigurarea RCA este obligatorie pentru ca doar așa șoferii, care fac accidente, nu sunt nevoiți sa plateasca despagubirile. In anumite situații, daca au fost implicate in accident mai multe mașini, daunele pot fi de zeci de mii de euro. Citeste articolul mai departe pe wall-street.ro…

Sursa articol si foto: wall-street.ro

