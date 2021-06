De ce este numită Finlanda ţara celor o mie de lacuri? Cu o populație de 5,5 milioane de oameni, Finlanda are peste 187.000 de lacuri. Miile de lacuri din Finlanda sunt motivul pentru este numita si „Țara celor o mie de lacuri”. O comparație a numarului de lacuri cu populația sa arata ca exista un lac pentru fiecare 26 de finlandezi. Apa reprezinta 10% din suprafața terenului din Finlanda. Apoi, doua treimi din țara constau din vegetație forestiera. Drept urmare, frumusețea pitoreasca a Finlandei este incomparabila pentru majoritatea națiunilor din Europa. Nu este de mirare ca Finlanda a devenit una dintre destinațiile turistice de top din Europa.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

