De ce este nevoie de interzicerea circulatiei pe timp de noapte. Explicatiile lui Arafat Raed Arafat a explicat duminica, 8 octombrie, la Antena 3, de ce a fost luata masura interdictiei deplasarilor pe timp de noapte, intre orele 23.00 si 5.00.



"Logica ei este tintita catre un grup de persoane care hai sa zicem ca nu intotdeauna au respectat regulile, o parte, sa zicem, fara sa generalizam. Si acesta este grupul de tineri care in cursul noptii, mai ales in weekenduri au mers totusi la petreceri, chiar si in apartamente, in parcuri, pe strada, in grupuri mari, mai ales, cum am zis, in perioada weekendului.



Sunt tari care au observat acest lucru si vedeti ca nu… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

