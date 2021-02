Stiri pe aceeasi tema

- Municipalitatea organizeaza licitatie pentru achizitia studiului de fezabilitate necesar reabilitarii retelelor termice primare transport a energiei termice din municipiul Constanta Valoarea estimata este de 133.500 lei fara TVA Termen limita primire oferte: 04.02.2021 Primaria Constanta a demarat licitatia…

- Facebook a decis sa nu ii mai permita accesul lui Donald Trump pe platforma pana cel putin dupa investirea noului presedinte, programata pentru 20 ianuarie, a anuntat CEO-ul companiei, Mark Zuckerberg. Intr-un comunicat transmis joi, Zuckerberg a spus: „Evenimentele socante din ultimele 24…

- Imagine a virusului SARS-CoV-2 obținuta cu ajutorul microscopului electronic Sa ne imaginam urmatorul scenariu, care nu este deloc de neglijat: o noua tulpina mai infecțioasa a virusului SARS-CoV-2, plus un proces de vaccinare lent, plus un procent redus al celor vaccinați (30-40%), plus o imunitate…

- CHIȘINAU, 15 dec – Sputnik. La aceasta etapa, scaderea ratei dolarului fața de principalele monede mondiale la nivel internațional se resimte deja, In anul viitor, potrivit experților, moneda americana ar putea pierde inca 20 la suta din valoare. Despre aceasta a vorbit, in studioul Sputnik Moldova,…

- Luna decembrie debuteaza cu o revenire timida a burselor de actiuni, dupa ce in luna martie acestea au inregistrat cea mai semnificativa deteriorare din cauza pandemiei COVID-19, potrivit unei analize a Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF). "In schimb, pietele bursiere din China par a avea…

- Potrivit DNA, Radu Ioan Hristovici ar fi primit de la Nasreddin Aswad si Naim Jabanou suma totala de 5.500 lei 3.000 lei si 2.500 lei in legatura cu indeplinirea atributiilor sale de serviciu privitoare la efectuarea formalitatilor vamale pentru exportul de animale vii in cazul societatilor comerciale…

- Premierul etiopian Abiy Ahmed le-a acordat duminica seara un termen de 72 de ore fortelor rebele din regiunea Tigray pentru a se preda, in caz contrar urmand sa fie lansata o ofensiva asupra capitalei regionale Mekelle, transmit Reuters si AFP. ''Va cerem sa va predati pasnic in…

- Administratia Bazinala de Apa Dobrogea Litoral organizeaza licitatie pentru reactualizarea studiului de fezabilitate Lucrari de aparare impotriva inundatiilor in bazinul hidrografic Valea Seaca, judetul Constanta Valoarea totala estimata a contractului este de 142.800 lei Termen limita pentru primirea…