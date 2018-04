Stiri pe aceeasi tema

- Prefectul judetului Hunedoara, Tiberiu Kiszely, a declarat ca persoanele care ajung in zonele cu risc insemnat de avalansa, in ciuda avertizarilor primite din partea meteorologilor si a salvamontistilor, ar trebui sa suporte cheltuielile pentru salvare. Autoritatile au lucrat la un regulament…

- Circulatia rutiera a fost oprita, miercuri dimineata, pe DN 10 Siriu-Sita Buzaului, din cauza apei acumulate pe carosabil, informeaza Inspectoratul Judetean de Politie (IJP) Covasna. Traficul este deviat pe ruta DN10 Siriu-Cislau - DJ102 Cislau-Valenii de Munte - DN1A Valenii de Munte…

- Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Alba a transmis rezultatele olimpiadei județene de religie, ce s-a desfașurat sambata, 3 martie. Notele elevilor sunt inainte de contestații și pot suferi modificari. Cei mai buni elevi se califica la faza naționala ce va avea loc in perioada 5-7 aprilie la Oradea.…

- Credincioșii Parohiei Homocea I, județul Vrancea, au participat, duminica, 18 februarie 2018, la Sfanta Liturghie arhiereasca. Slujba a fost savarșita de Inaltpreasfințitul Parinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzaului și Vrancei, in biserica „Sfantul Mare Mucenic Gheorghe” din localitate.…

- Administrația Naționala de Meteorologie a publicat prognoza meteo pentru perioada 12 -25 februarie 2018, in toate regiunile țarii. Potrivit meteorologilor, in TRANSILVANIA, intre 12 si 16 februarie, media temperaturilor diurne va avea usoare variatii de la o zi la alta, urmand a se incadra, in general,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o informare meteorologica care a intrat in vigoare aseara, la ora 20.00, si este valabila pana in aceasta seara, la ora 20.00. Fenomenele vizate sunt ninsori viscolite la munte, intensificari ale vantului, precipitatii mixte in nord, nord vest si centru.…

- Militarii Batalionului 21 Vanatori de Munte „General Leonard Mociulschi” din cadrul Brigazii 2 Vanatori de Munte „Sarmizegetusa” Brasov vor participa, vineri, 2 februarie 2018, la un exercitiu tactic in zona Diham de langa Predeal, in scopul consolidarii deprinderilor dezvoltate pe parcursul…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN1Ploiesti Brasov, intre kilometrii 101 500 de metri si105, pe sensul de urcare se circula in conditii de aglomeratie, formandu se o coloana de autoturisme care circula cu o viteza de aproximativ 30 40 km h. In conditii…