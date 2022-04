Fara indoiala ca periajul dinților este unul dintre cei mai importanți pași ai rutinei tale de igiena orala. Dar daca o faci la momentul nepotrivit, ar putea, in unele cazuri, sa-ți saboteze toate eforturile de a-ți menține dinții sanatoși și puternici. Deși te-ar tenta sa-ți reimprospatezi respirația imediat dupa micul... The post De ce este mai bine sa nu te speli pe dinți dupa micul dejun appeared first on Tabu .