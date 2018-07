Stiri pe aceeasi tema

- S-a mutat de pe pamant la cer, Doamna Dr. Dr. Livia Ana TATAR. Trupul neinsufletit va fi depus in Biserica Sfintii Apostoli Petru, Pavel si Andrei din Bistrita, Strada Andrei Muresanu nr. 2. Slujba de prohodire se va savarsi in data de 12 iunie 2018 la ora 12:30, in Biserica. ...

- Trupul neinsufletit al parintelui arhimandrit Mina Dobzeu, mort la 96 de ani in chilia sa de la Manastirea ”Sfintii Apostoli Petru si Pavel”, a fost depus in Catedrala Episcopala din Husi, unde Preasfintitul Parinte Episcop Ignatie a oficiat slujba cuvenita. Parintele va fi inmormantat, sambata, la…

- Biserica Romano-Catolica din Iasi va sarbatori, duminica, 3 iunie, Trupul si Sangele lui Cristos. Sfanta Liturghie va incepe de la ora 17.00, va fi prezidata de PS Petru Gherghel si va fi urmata de o procesiune pe strazile orasului.

- Biserica Romano-Catolica din Iasi va sarbatori, duminica, 3 iunie 2018, Trupul si Sangele lui Cristos. Sfanta Liturghie de la ora 17.00, prezidata de PS Petru Gherghel, cu participarea PS Aurel Perca si a celorlalti preoti, va fi urmata de o procesiune solemna pe strazile orasului. Se vor face rugaciuni…

- Liturghia de Rusalii la Catedrala Patriarhala din Bucuresti Patriarhul Daniel. Foto. basilica.ro. Crestinii ortodocsi si greco-catolici sunt astazi în prima zi a sarbatorii Rusaliilor, care aminteste de Pogorârea Duhului Sfânt asupra Apostolilor lui Iisus Hristos si de întemeierea…

- Biserica aflata sub ocrotirea Sfantului Mare Mucenic Gheorghe si-a sarbatorit hramul in urma cu doar cateva zile, dupa calendarul ierusalimitean. Slujba praznicului a fost savarsita de un sobor condus de Mitropolitul Ioachim de Elenopois, care i-a binecuvantat pe credincioșii prezenți și le-a transmis…

- Doina Cornea va fi inmormantata, luni, la Cluj. Familia indoliata a anunțat ca trupul neinsuflețit al disidentei anticomuniste va fi depus in foaierul Casei Universitarilor, unde i se va putea aduce un ultim omagiu. Ceremonia de inmormantare va fi oficiata la Cluj-Napoca, luni, de la ora 12,30, in foaierul…

- In urma cu cateva minute, Gigi Becali și-a facut apariția la capela unde se afla trupul neinsuflețit al Ionelei Prodan. Latifundiarul din Pipera a venit sa-și ia ramas-bun de la indragita cantareața, dar și pentru a o susține pe Anamaria Prodan in aceste momente extrem de grele. Slujba de inmormantare…