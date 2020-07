Stiri pe aceeasi tema

- MAE s-a autosesizat in urma informatiilor aparute in presa la data de 1 iulie, referitoare la identificarea unui focar de coronavirus in orasul Linz si a intreprins, in regim de urgenta, demersuri pe langa autoritatile locale de sanatate pentru obtinerea de informatii privind existenta unor cetateni…

- Ministerul Afacerilor Externe a anunțat, marți, ca 99 de cetateni romani au fost confirmati cu noul coronavirus in orasul austriac Linz. Potrivit comunicatului MAE, niciuna dintre persoanele infectate nu a fost spitalizata si nu s-au primit solicitari de asistenta consulara.”Ministerul Afacerilor Externe,…

- Autoritatile croate au anuntat joi ca vor extinde masurile de sprijin financiar pentru economie, permitand unor firme afectate de coronavirus sa introduca o saptamana de lucru mai scurta, transmite Reuters.De la debutul pandemiei de COVID-19 in luna martie, guvenul de la Zagreb a injectat…

- MAE precizeaza ca, potrivit informatiilor comunicate de autoritatile locale, aproximativ 370 de locuinte se afla in carantina, iar "primele concluzii indica faptul ca infectarile ar fi survenit ca urmare a participarii la procesiuni religioase, precum si a oficierii unor slujbe la domiciliul mai…

- Potrivit MAE, o persoana dintre acestea se afla in stare critica. Totodata, circa de 370 de locuinte sunt in carantina, iar primele concluzii arata ca imbolnavirile au aparut in urma participarii la procesiuni religioase. "In continuarea informatiilor comunicate de catre Ministerul Afacerilor Externe…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) transmite joi ca in total 57 de romani din districtul Neukolln din Berlin au fost confirmati ca infectati cu noul coronavirus, iar unul dintre acestia este in stare critica. De asemenea, arata MAE, conform informatiilor comunicate de autoritatile locale, aproximativ…

- Autoritațile locale germane au comunicat ca in cadrul cercetarilor suplimentare realizate de catre acestea, printre persoanele confirmate a fi infectate cu COVID-19 se numara și 47 de cetațeni romani. Citește și: Romani infectati cu coronavirus, intr-un abator din Germania. In total, 92 de…

- Autoritațile au instituit carantina in satul Ramnicelu, județul Buzau, dupa depistarea unui focar de coronavirus la o familie din localitate formata din șapte persoane, noteaza site-ul de știri buzoian Știri de Buzau. De sambata, de la ora 4.00, efective impresionante de polițiști și jandarmi au format…