De ce este Jackie Onasis un adevarat Style Icon

Stiri pe aceeasi tema

- Starea de sanatate a lui Viorel Lis se deterioreaza de la o zi la alta. Recent, fostul edil al Capitalei a avut parte de un incident neplacut la mare și a fost la un pas de leșin. Dupa ce a avut un atac cerebral și a ajuns la spital, starea de sanatate a lui Viorel Lis se deterioreaza pe zi ce trece.…

- „Imi este indiferent daca in istorie vom intra ca barbari”, cel mai recent lungmetraj, scris si regizat de Radu Jude, va avea premiera mondiala pe 2 iulie, in cadrul Festivalului International de Film de la Karlovy Vary. In cinematografele din Romania va rula incepand cu 28 septembrie.

- ”In Raportul din acest an, evidențiem creșterea riscului de nerambursare al creditelor. Acest lucru are multe cauze, inclusiv cateva inițiative legislative neinspirate. In raport veți mai gasi elemente legate de creditul pe termen lung. Bancile dau credite pe 20-25 de ani. S-a ridicat problema daca…

- In urma parteneriatului incheiat cu SelfPay, lider al pietei de terminale de tip self-service, in unitatile CEC Bank din toata tara vor fi instalate 382 statii de plata care vor prelua o parte dintre atributiile casierilor. Astfel, clientii bancii vor putea efectua operatiuni precum servicii de plata…

- Andreea Antonescu, tot mai slaba. Artista a susținut zilele acestea mai multe concerte in țara și i-a uimit pe toți cu apariția ei pe scena. Imbracata ca o puștoaica, interpreta s-a aflat intr-o forma de invidiat. “ROMANIA IN SARBATOARE continua…Astazi ne vedem in CALARASI, sambata-TARGU NEAMT, duminica-CODLEA…

- Miercuri, Comisia de Disciplina a judecat ambele cazuri și a ramas in pronunțare in cazul depunctarii cerute de CFR pentru FCSB. Celalalt caz, in care FCSB a solicitat depunctarea clujenilor, a primit un nou termen, pentru 9 mai. Indiferent de verdict, soarta campionatului s-ar putea decide…