Vasile Dincu a vorbit despre atitudinea președintelui Klaus Iohannis in fața problemelor actuale, dar și despre relația pe care șeful statului o are cu romanii. Acesta a fost intrebat la emisiunea Insider Politic, de la Prima TV, daca nu are impresia ca presedinte Klaus Iohannis este absent atunci cand ar trebui sa iasa in fata poporului. “Eu nu cred. Nu cred ca comunicarea trebuie sa fie tot timpul la cel mai inalt nivel, eu cred, ca profesor de comunicare, cred intr-o ierarhie foarte clara a nivelurilor de comunicare si a tipurilor de comunicare. Exista presedinti care vor sa isi asume intotdeauna…