De ce este indicat sa apelam la servicii funerare complete in cazul unui deces?

Stiri pe aceeasi tema

- Se spune ca vinul bun se cunoaște dupa starea de sanatate a strugurilor, insa toate etapele muncii viticole pot fi compromise daca recoltarea strugurilor nu primește atenția cuvenita. Acesta este momentul in care se vede cel mai clar atenția la detalii a fiecarui viticultor. Daca te numeri printre producatorii…

- Cazul primarului din comuna Deveselu, care a fost reales de localnici, deși a murit din cauza coronavirusului, a facut deja inconjurul planetei. Presa straina vorbește intens despre situația neobișnuita.

- De numele useristei care candideaza la Primaria Sectorului 1 la alegerile de duminica, 27 septembrie, se leaga, mai nou, acuzații de tradare. Cazul se leaga de cartierul Greenfield, din Padurea Baneasa. Armand Clotilde este un personaj lipsit de caracter, cel puțin politic, susțin surse din interiorul…

- Decesul unei persoane dragi vine de multe ori pe nepregatite. Un accident, un conflict terminat tragic, o boala care a evoluat mai rapid decat credeam si mai sever, toate pot duce la un deces la care nimeni nu se gandea. Socul vestii disparitiei persoanei la care tineam atat de mult este dublat de imposibilitatea…

- Un nou deces al unui pacient infectat cu noul coronavirus s-a produs in județul Alba. Este vorba despre un barbat de 43 de ani din Ighiu, care avea și alte comorbiditați: obezitate și diabet. Barbatul a decedat la secția ATI a Spitalului Județean de Urgența din Alba. Cazul a fost descoperit in urma…

- Tot mai multe discuții apar înainte de startul US Open-ului din acest an, iar pasaje din documentul cu care jucatorii trebuie sa fie de acord au ieșit la iveala. Astfel, conform spuselor olandezului Wesley Koolhof (locul 17 la dublu în ierarhia ATP), organizatorii nu-și asuma niciun fel…

- Ministrul Educatiei, Monica Anisie, a declarat ca purtarea mastii este obligatorie, insa ministerul Sanatatii va decide daca la revenirea la cursuri elevii vor purta masti, informeaza Agerpres."Masca, la momentul acesta, prin lege este stabilit ca este obligatoriu de purtat. Daca va amintiti, nu de…

- Rasturnare de situație! Barbatul de 45 de ani din Galați despre care, inițial, se credea ca ar fi murit de COVID-19 dupa ce a refuzat internarea a facut, de fapt, infarct. Ce spune medicul care a facut lumina in acest caz, aflați in continuare. S-a facut lumina in cazul galațeanului crezut mort din…