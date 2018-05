Stiri pe aceeasi tema

- Au aparut imaginile cu momentul socant in care baietelul de 10 ani cade de la 8 metri inaltime, intr-un parc din Craiova, dupa ce s-a rupt tiroliana. The post Momentul socant in care baietelul de 10 ani se prabuseste de la 8 metri inaltime, dupa ce se rupe tiroliana, intr-un parc din Craiova (Video)…

- Timp de aproape 1.000 de ani, Turnul din Pisa a rezistat la multe: cutremure, Mussolini si alte incercari de indreptare. Un nou studiu al unei echipe europene de ingineri au aflat de ce turnul este atat de "rebel" si de "incapatanat".

- Directorul general al Facebook, Mark Zuckerberg, a fost invitat din nou in fata parlamentarilor britanici pentru a fi audiat, iar in caz contrar risca o citatie oficiala. Daca va refuza, Parlamentul i-ar putea cere lui Zuckerberg sa petreaca o noapte in turnul cu ceas al Palatului Westminster.

- Președinta Uniunii Naționale a Judecatorilor din Romania, Dana Girbovan, solicita public atat Parchetului General, cat și SRI-ului, sa publice de indata absolut toate protocoalele ori ințelegerile de cooperare pe care le au din 1990 pana in prezent, incheiate intre oricare dintre structurile lor din…

- Pasagerii cursei Blue Air de la Cluj la Bucuresti, de aseara, au trecut prin spaima vietii lor. Motorul din stanga aeronavei Boeing a inceput sa sune ciudat si tot mai puternic. Pilotul a anuntat imediat ca avionul a lovit probabil o pasare la decolare, asa ca trebuie sa revina de urgenta pe aeroportul…

- O batrana a fost ucisa de un tanar agresiv, despre care apropiatii spun ca se afla sub influenta stupefiantelor. Nici macar nu o cunostea. Femeia a aparut in calea lui intr-un moment de furie oarba.

- Au fost clipe horror pe un aeroport internațional din provincia chineza Jiangxi. Din cauza condițiilor meteo, vant puternic și ploaie, o mare bucata din acoperișul terminalului s-a prabușit. Imaginile filmate de cei aflați in zona au surprins bucați de metal desprinzandu-se și cazand peste mașinie aflate…

- Fetita cu chip de inger care l-a emoționat pana la lacrimi pe Florin Calinescu. Amelia are doar 7 ani si o voce minunata. Amelia și mama ei au adus magia pe scena de la Romanii au talent, reușind sa impresioneze jurații și publicul cu vocea ei. La un moment dat, Florin Calinescu a izbucnit in lacrimi,…