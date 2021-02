Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia și-a lasat amprenta in toate domeniile vieții, inclusiv asupra activitații multor companii. Așa ca foarte mulți angajatori din toata lumea și-au trimis salariații sa munceasca de la distanța.

- Aproximativ 24.500 de angajati ai Ministerului Afacerilor Interne vor actiona in fiecare zi, in perioada minivacantei de Revelion, pentru a proteja sanatatea si siguranta romanilor, a anuntat, joi, purtatorul de cuvant al MAI, Monica Dajbog. ‘Avand in vedere contextul epidemiologic actual si masurile…

- Pentru sanatatea cetațenilor, reprezentanții tuturor instituțiilor cu atribuții in domeniul prevenirii și limitarii raspandirii virusului Sars-Cov-2 continua misiunile de verificare pe intreg teritoriul județului Bistrița-Nasaud. Numai in ultimele 24 de ore au fost aplicate circa 100 de sancțiuni, valoarea…

- Secretarul general al PSD, senatorul de Olt Paul Stanescu, a declarat duminica, la iesirea de la urne, ca a votat pentru salarii si pensii mai bune, pentru siguranta locurilor de munca, cat si pentru sanatatea oamenilor. Stanescu i-a indemnat pe cetateni sa se prezinte la vot. "Am votat astazi pentru…

- PNL demonstreaza ca organizarea alegerilor parlamentare este mai importanta decat sanatatea și siguranța oamenilor deoarece acestea sunt organizate tocmai intr-o criza sanitara fara precedent, in care contactul dintre oameni trebuie obligatoriu evitat, in vreme ce alegerile presupun tocmai acest lucru.…

- Comisia Europeana a atras atentia luni ca jurnalistii trebuie sa "poata sa-si faca munca liber si in deplina siguranta", dupa votul parlamentarilor francezi asupra unui document care a iscat polemici in Franta privind difuzarea rauvoitoare a imaginilor cu fortele de ordine, relateaza AFP si publicatia…

- Guvernul se reunește in ședința, luni dupa-amiaza, pentru a adopta a treia rectificare bugetara din acest an. Munca și Sanatatea primesc cei mai mulți bani Premierul Ludovic Orban a anuntat, saptamana trecuta, ca Guvernul se va reuni luni in sedinta, pentru a adopta rectificarea bugetara, dupa ce proiectul…

- Tot mai mulți angajatori se lupta pentru a-și ține personalul departe de virusul SARS-Cov-2. Un angajat nu va putea fi testat impotriva vointei sale pentru COVID-19, insa, atunci cand exista suspiciuni de infectare, pentru a se putea prezenta la locul de munca, angajatorul ii poate solicita sa efectueze…