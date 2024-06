Stiri pe aceeasi tema

- Orice proces de producție este supus unor reguli și masuri stricte care au ca scop protejarea siguranței clientului la utilizare. Acestea sunt cu atat mai stricte atunci cand este vorba de produse care intra in contact direct cu pielea, cum sunt produsele cosmetice, motiv pentru care orice fabrica,…

- Viitorul fost președinte al CJ Maramureș ne-a mințit. Nu e cazul sa mai punem la indoiala aceasta asumpție. Ne-a mințit, politruc, fara rușine, dar cu mult tupeu. Am rasfoit, intamplator, celebrul ”plan”, ce i-a adus șefia CJ Maramureș, acum trei ani și jumatate. Puteți face la fel, ca experiment și…

- Romania participa la Campionatele Europene de canotaj de la Szeged, in perioada 25-28 aprilie, cu 13 echipaje. Cu doar doua zile inainte de startul competitiei, Elisabeta Lipa, presedintele Agentiei Nationale pentru Sport , precum si canotoarele Ancuta Bodnar si Simona Radis au oferit primele impresii.…

- In anii de dupa cel de-al Doilea Razboi Mondial, Suedia avea planuri ambițioase. Cu toate ca nu a mai fost implicata intr-un razboi din 1814, aceasta țara pașnica din Europa, care in ultimii 200 de ani a fost neutra, inainte de a se alatura alianței NATO, a avut in plan sa iși doteze armata cu arma…

- Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, nu a renunțat la ideea de a transforma parterul stadionului Cluj Arena intr-un mall. Acum, stadionul nu se autofinanțeaza, dar are cele mai bune incasari din Romania in comparație cu celelalte arene construite din bani publici. „Planul nostru…

- Vladimir Putin lovește din nou. Liderul rus iși dorește supremația cu orice preț și ar avea deja planul facut in acest sens. Planul lui privind victoria a fost dezvaluit. Ce așteapta dictatorul rus sa se intample și cum crede ca va reuși sa se impuna. Cum vrea Putin sa dea lovitura In urma experienței…

- Complexul Energetic Oltenia vrea sa reduca din cantitațile de steril din carierele miniere. Acest lucru va facilita activitațile de ecologizare dupa inchiderea perimetrelor de unde s-a exploatat lignit. Compania energetica vrea sa vanda milioane de tone de steril din toate carierele miniere. Cantitatea…

- Xu Yao, fost director la Yoozoo Games, a fost condamnat la moarte pentru otravirea lui Lin Qi, fondatorul companiei. Xu l-a otravit pe Lin Qi in decembrie 2020 din cauza unor dezacorduri legate de conducerea companiei. Lin Qi a murit 10 zile mai tarziu, iar Xu a fost arestat. Xu, in varsta de 43…