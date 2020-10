De ce este importanta curatenia la locul de munca si in ce fel dezordinea afecteaza productivitatea angajatilor Spatiul de lucru influenteaza productivitatea, performanta si bunastarea angajatilor. Indiferent de domeniul de activitate, mentinerea unui mediu curat poate ajuta membrii echipei sa se simta in siguranta, sa fie eficienti si sanatosi.



Impactul unui mediu de lucru curat este, de multe ori, trecut cu vederea. Cu toate acestea, spatiul influenteaza angajatii si succesul unei afaceri, iar motivele pentru care este important sa se mentina curatenia sunt numeroase.



Curatenia impiedica raspandirea germenilor si virusurilor

Germenii se pot raspandi usor pe suprafete mari, in special… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

