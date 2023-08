De ce este important să păstrezi evidența contabilă corectă într-un bloc și cum să o faci Atunci cand se administreaza un bloc, este foarte importanta pastrarea unei evidențe corecte, pentru ca resursele financiare sa fie gestionate cat mai eficient, dar și transparent in același timp. Este important așadar sa se mențina o evidența contabila cat mai buna, astfel incat sa se știe care sunt cheltuielile și sa se ia deciziile cele mai informate. In acest fel, se vor lua decizii mult mai bune și astfel nu va exista riscul ca banii sa fie risipiți. Avand in vedere ca traim in era digitala, un software de contabilitate poate fi o soluție perfecta, astfel incat sa se faciliteze pe cat posibil… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

