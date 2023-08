De ce este important să mergi la medic dacă bănuiești că ai alergie la ambrozie? In ultimii ani, alergia la ambrozie a devenit o importanta problema de sanatate atat din cauza agresivitații cu care se manifesta in unele cazuri, cat și a numarului in creștere de la un an la altul de pacienți care se confrunta cu acest tip de alergie. Severitatea cu care se manifesta alergia la ambrozie este generata de condițiile climatice, incalzirea globala avand un rol important, dar și de creșterea nivelului de poluare, alergenii respiratori fiind potențați de poluanții atmosferici. Citeste articolul mai departe pe digi24.ro…

Sursa articol si foto: digi24.ro

