De ce este important să analizezi indicatorii economico-financiari ai companiilor partenere la fiecare început de an? Cu siguranța ca realizezi periodic o analiza a indicatorilor economico-financiari ai companiei tale. Este esențial sa știi cum se dezvolta aceasta și ce ai de facut pentru ca lucrurile sa mearga și mai bine. La fel de important insa este sa cunoști și performanțele financiare ale companiilor cu care colaborezi. Intr-o lume a afacerilor in care concurența este mereu prezenta, fiecare avantaj pentru compania ta poate sa fie decisiv. Cunoașterea datelor financiare importante ale firmelor partenere iți poate conferi acest tip de avantaj. Atunci cand știi ca partenerii tai au business-uri… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cu cat te simti mai bine in pielea ta, cu atat vei fi mai increzator in fortele proprii. Asadar, un aspect fizic placut, de care esti multumit, iti poate aduce multe beneficii. Insa, acesta nu iti garanteaza automat succesul. Circula numeroase mituri referitoare la legaturile dintre aspectul fizic…

- Infractorii cibernetici au spalat 8,6 miliarde de dolari in criptomonede anul trecut, in creștere cu 30% fața de 2020, potrivit unui raport al firmei de analiza blockchain Chainalysis, publicat miercuri, scrie Reuters. In general, infractorii cibernetici au spalat cripto in valoare de peste 33 de miliarde…

- Infracțiunile financiare s-au inmulțit in județul Cluj in anul pandemic 2021, spune șeful Inspectoratului de Poliție Județean Cluj. Mircea Rus arata ca s-a inregistrat o creștere a infracțiunilor economico-financiare de 18,79%. Adjunctul IPJ Cluj, Constantin Ilea, a facut și un top al acestor infracțiuni.…

- Lucrurile se complica in Orientul Mijlociu. Rebelii houthi, despre care se spune ca sunt susținuți de Iran și care controleaza cea mai mare parte din teritoriul Yemenului, anunța ca in urma atacurilor coaliției militare dintre Arabia Saudita și Emiratele Arabe Unite vor continua sa trimita drone…

- Coalitia a decis ca in 2022 sa nu fie nicio taxa noua, niciun impozit nou, astfel ca pentru a avea un mediu mai curat Ministerul de resort incearca eficientizarea programului Rabla, dar si alte metode pentru a scoate din piata sau din circulatie cat mai multe masini poluante. Un bonus pentru cei care…

- Curtea de Conturi a Romaniei a pus bazele unei aplicatii informatice care sa integreze seturile de date financiare raportate de toate institutiile publice din Romania catre Ministerul Finantelor, a anuntat luni institutia. "Aceste seturi de date, utilizate exclusiv in analiza interna a institutiei…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Chesnoiu, intentioneaza sa schimbe modul de organizare si functionare din minister, dupa ce va finaliza analiza demarata la nivelul fiecarei structuri si agentii din subordine, potrivit Agerpres. In opinia sa, lucrurile "nu merg bine" la…