De ce este important sa alegi corect laptele praf pentru bebelus? Laptele praf este o pulbere solubila obtinuta din laptele de vaca normalizat prin condensare si uscare. Formulele de lapte praf sunt utilizate pe scara larga la pregatirea mancarii pentru bebelusi. De asemenea, laptele praf este diluat in apa calda si consumat ca laptele obisnuit. Laptele praf natural face parte din multe tipuri de alimente pentru bebelusi. Comparativ cu laptele obisnuit, laptele praf are o durata lunga de valabilitate, si acesta este principalul sau avantaj. In acelasi timp, toate mineralele si unele vitamine care sunt prezente in laptele obisnuit de vaca sunt retinute si in… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O treime dintre români considera ca învațamântul tradițional pregatește în mica și în foarte mica masura un copil pentru viața. De aceea, mulți parinți ar fi dispuși sa plateasca chiar și pâna la 500 lei pentru dezvoltarea copiilor Rugați sa evalueze învațamântul…

- Pacientii cu cancer dispun de o protectie mai mica dupa prima doza de vaccin anti-COVID19 Pfizer/BioNTech decat cei care nu au cancer, potrivit unui studiu realizat de cercetatori britanici, relateaza joi dpa.

- Pentru prima data dupa 1979, Banca Centrala a Germaniei (Bundesbank) nu va distribui guvernului de la Berlin profitul realizat in anul care s-a incheiat, deoarece se pregateste pentru riscurile "considerabile" asociate cu programele de stimulare adoptate in perioada pandemiei, transmite Bloomberg,…

- Aproape 100 de cazuri COVID sunt inregistrate in unitațile de invațamant din județul Alba, potrivit situației centralizate miercuri de Inspectoratul Școlar Județean Alba. Au fost raportate 74 de cazuri in randul elevilor și 22 – cadre didactice și personal auxiliar. Dintre acestea, 63 sunt elevi de…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat ca profesorii de liceu sunt ”putin dezamagiti” de faptul ca elevii de clasa a XII-a nu se inghesuie sa vina la scoala desi au examene in vara. Comparativ, la grdinita si la clasele mici prezenta este mult mai buna.

- CHIȘINAU, 23 ian - Sputnik. Ciocolata neagra, cunoscuta și sub denumirea de ciocolata amaruie, este facuta din unt de cacao pur, care conține mai mulți antioxidanți fenolici decat majoritatea alimentelor. Cu cat conținutul de cacao este mai mare in ciocolata, cu atat este mai sanatoasa și mai gustoasa.…

- Prospectul vaccinului Moderna, al doilea ser anti-COVID-19 aprobat de UE și ajuns deja in Romania, a fost facut public in limba romana. Comitetul national de coordonare a vaccinarii a transmis, miercuri, ca prospectul vaccinului Moderna impotriva COVID-19 a fost autorizat conditionat in Uniunea Europeana…

- Bogdan Stanoevici a murit, in spital, la numai 62 de ani, insa nu din cauza virusului SARS-COV-2! Fostul ministru s-a vindecat de COVID-19, dar in timpul spitalizarii a fost infectat cu un virus intraspitalicesc, Clostridium, scrie jurnalista Simona Gheorghe, de la Romania TV. ”A luat foc internetul…