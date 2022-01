Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta perioada complicata, in care pandemia de coronavirus face ravagii, serviciile de curierat reprezinta o opțiune de angajare pentru multe persoane. Glovo este, fara indoiala, printre cei mai cautați angajatori din domeniu. Cum poți sa devii curier Glovo Ca sa devii curier Glovo, in primul rand,…

- Newly installed Health Minister Alexandru Rafila declared today that the administration of the third COVID shot is important especially for the countries with a vaccination coverage of 70 - 80 percent, while in Romania, where this indicator is just around 40 percent, the top priority is rolling out…

- Antrenorul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, s-a aratat mulțumit de victoria cu numarul 14 din 16 meciuri. Acesta a pus succesul pe seama experienței jucatorilor sai. “Important este ca nu am primit gol, am mai castigat un meci, dar nu a fost usor. Echipa a jucat bine, se vede ca a venit un antrenor care…

- Dilema de sezon – raceala, gripa sau infecție cu SARS CoV-2? In aceasta perioada, este foarte dificil sa facem diferența intre principalele 3 amenințari legate de sanatatea noastra, toate la fel de contagioase: raceala, gripa și infecția cu noul coronavirus. Raceala, gripa și infecția cu noul coronavirus…

- Presedintele Institutului Sportiv Roman, Adrian Socaciu, și echipa lui se vor ocupa de inființarea Federației Romane de Esports. Anunțul a fost facut pe pagina instituției: „Cu peste 100 companii in domeniu și mai mult de 6.000 angajați in acest sector, Romania se claseaza in top 10 țari in Europa in…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare (CNCAV) a precizat ca de luni, 8 noiembrie, persoanele vaccinate cu Johnson & Johnson pot face rapelul. “Reamintesc cu aceasta ocazie ca incepand de luni, 8 noiembrie, persoanele care au fost vaccinate cu vaccinul de la compania Johnson & Johnson si care au mai mult…

- Judecatorii au schimbat parțial incadrarea juridica in cazul inculpaților din dosarul Colectiv, dupa ce au inlaturat consecințele grave din abuzul in serviciu. Potrivit experților juridici consultați de G4Media decizia Curții de Apel București ar putea avea ca efect reducerea pedepselor. Important: Nu…

- Gaz Metan a remizat cu Academica Clinceni, 1-1, in etapa a 14-a din Liga 1. La finalul partidei, Ionuț Chirila, antrenorul ilfovenilor, a vorbit despre rezultatul echipei sale. Chirila este increzator in continuare in redresarea echipei, acesta afrimand ca, Academica este inca in procesul de reconstrucție,…