De ce este creierul uman diferit? Un nou studiu dezvăluie indicii uimitoare Ce face creierul uman diferit de cel al tuturor celorlalte animale – inclusiv de cel al celor mai apropiate rude ale noastre, primate? Intr-o analiza a tipurilor de celule din cortexul prefrontal a patru specii de primate, cercetatorii de la Yale au identificat trasaturi specifice speciilor – in special specifice omului, informeaza Noi.md cu referire la descopera.ro. Ei au descoperit ca ceea ce Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Unii fumatori obișnuiesc sa fumeze prima țigara alaturi de o ceașca de cafea. Insa acest obicei de la prima ora a zilei este, de fapt, mai mult decat o simpla rutina. Cel puțin, așa sunt de parere cercetatorii. Compușii chimici din boabele de cafea pot atenua efectele poftei de nicotina, potrivit oamenilor…

- Orele in care creierul nu mai funcționeaza cum trebuie, potrivit oamenilor de știința. Descoperirea a fost facuta intr-un studiu de la Harvard facut de mai mulți cercetatori. Așadar, ce au descoperit aceștia despre creierul uman și cand funcționeaza acesta mai bine, vedeți in articolul de mai jos. Intre…

- Un nutriționist de la Harvard spune ca este frecvent intrebat care este cea mai buna vitamina pentru a menține creierul și tanar și a-l proteja in fața bolilor neurologice care pot aparea odata cu inaintarea in varsta.

- Oamenii dorm mai prost in ultima vreme. Rezultatele unul studiu dezvaluie motivul pentru care pierdem 40 de ore de somn anual In regiunile de pe glob afectate grav de canicula, oamenii dorm mai putin si mai prost, iar cu cat temperaturile vor creste si mai mult, cu atat somnul va avea de suferit. Momentan,…

- La ședința Parlamentului din 16 iunie curent și-au inregistrat prezența 97 de deputați, dar nu toți deputații au participat la lucrarile ședinței. La procedura de vot au luat parte, pentru diferite proiecte, intre 56 și 86 de deputați, se arata intr-o analiza de monitorizare realizata e catre Promo-LEX.…

- Aproape toata populația lumii respira aer poluat, ceea ce reduce cu peste doi ani speranța medie de viața la nivel mondial. Potrivit celor mai recente constatari ale Organizației Mondiale a Sanatații (OMS), 99 % dintre oameni traiesc in zone in care poluarea aerului depașește nivelurile de siguranța.…

- Cercetatorii au adunat date extinse despre viziunea a sute de vertebrate și nevertebrate, determinind ca animalele terestre vad mai multe culori. Biologii de la Universitatea din Arkansas au aprofundat ințelegerea oamenilor de știința despre vederea animalelor, inclusiv despre culorile pe care le vad…

- Studiu VTEX Cei mai mulți retaileri din Romania, aproximativ 60%, au raportat vanzari in creștere de la inceputul pandemiei pana in martie 2022. In aceeași perioada a fost inregistrata o creștere de 57% a comenzilor online, arata un studiu VTEX (NYSE: VTEX), platforma enterprise de comerț digital cu…