Stiri pe aceeasi tema

- Un truc genial este acela de a unge confrajul cu oua ulei. Deși puțini și-ar putea da seama la ce anume folosește, ei bine, trucul este extrem de util și poți sa pui și tu in aplicare ori de cate ori cumperi oua de la supermarket. Iata de ce! Prospețimea alimentelor Depozitarea alimentelor și mai […]…

- Diminețile și trezitul la primele ore ale zilei pot fi destul de grele pentru aceia care nu sunt persoane matinale, insa un mic dejun copios și gustos are puterea de a schimba dispoziția chiar și celui mai morocanos dintre oameni. Cum se prepara cea mai buna omleta. Ingredientul secret care o face delicioasa.…

- Bicarbonatul de sodiu ”face minuni” daca il amesteci cu detergent de vase. Trucul pe care nu il știai și care te ajuta in bucatarie. Nu mai e un secret pentru nimeni ca, pe langa funcția de baza pe care o are acest praf, și anume coacerea, bicarbonatul de sodiu poate fi folosit pentru a curața aproape…

- In prezent, tot mai multe tinere apeleaza la injecțiile cu acid hialuronic pentru a avea buze perfecte. Pe masura ce inaintam in varsta, potrivit specialiștilor, buzele noastre pot pierde din volumul inițial și conturul proeminent. Insa, exista cateva trucuri cu ajutorul carota le putem menține forma…

- Știai ca zaharul nu este un ingredient util doar in bucatarie?! Te-ai intrebat vreodata ce se intampla și de ce e bine sa pui zahar in șampon inainte de a-ți spala parul?! Ei bine, dermatologii celebri din lume au dezvaluit acest truc pentru toate femeile care iși doresc un par stralucitor.

- Stiai ca o banala coaja de banane poate face minuni? Astazi va vom prezenta un truc ce iti va salva florile. Neaparat trebuie sa-l incerci. Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat . Cum facem un concediu reușit cu bani puțini! Oferta de nerefuzat la President Hotel & Resort**** din Baile…

- Alimentele se strica cu trecerea timpului, chiar daca sunt ținute tot timpul la rece. Știai cat rezista ouale in frigider, de fapt? Exista un truc care ta va ajuta sa le pastrezi proaspete pentru o perioada mai indelungata. Ce trebuie sa faci.

- In ultima perioada prețurile energiei electrice au fost in continua creștere. Oamenii cauta diverse variante pentru a face economie. Ei bine, trebuie sa știți ca nu este deloc greu acest lucru. Iata cateva trucuri pentru cei care primesc facturi mari. Cum așezi alimentele și bauturile in frigider, ca…