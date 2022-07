Stiri pe aceeasi tema

- Nu mai este un secret pentru nimeni faptul ca bicarbonatul de sodiu te ajuta atunci cand te confrunți cu diverse probleme, fie ele de beauty, curațenie sau altele. Ei bine, astazi iți vom prezenta cum sa folosești bicarbonat de sodiu și lamaie ca sa obți o soluție pentru mașina de spalat vase. Este…

- Ți-ar placea ca renumele brandului tau sa devina din ce in ce mai puternic? Sa creasca pe zi ce trece. Sa ramana in mintea clienților. Sa ajunga in atenția potențialilor clienți. Cum reușești sa obții aceste lucruri? Prin imbunatațirea calitații serviciilor pe care le acorzi și a experienței…

- Seful directiei care se ocupa de colectarea taxelor si impozitelor locale din Timisoara, Adrian Bodo, se pensioneaza de la 1 iulie 2022. Bodo, care a rezistat in functie in mandatele ultimilor trei primari se retrage in glorie, lasand Directia Fiscala digitalizata si intr-un sediu nou.

- Laura Cosoi și Cosmin Curticapean, soțul ei, reușesc de fiecare data sa se ințeleaga foarte bine. Cei doi au impreuna doua fetițe, iar actrița este insarcinata cu cel de-al treilea copil. Cei doi parinți sunt impreuna de 10 ani, iar vedeta a vorbit despre care este secretul unei relații de succes.

- Cum a strans ministrul Proiectelor Europene un milion de lei din salariu de bugetar: „Secretul este ca sa lucram acolo unde avem competentele necesare” Cum a strans ministrul Proiectelor Europene un milion de lei din salariu de bugetar: „Secretul este ca sa lucram acolo unde avem competentele necesare”…

- Fie ca va place sau nu, tunderea gazonului este una dintre sarcinile esențiale in gradina primavara și vara. Tunderea este cheia unui gazon sanatos. Fiecare tundere incurajeaza iarba sa creasca mai dens, creand un aspect luxuriant. De asemenea, elimina buruienile și face ca iarba sa fie mai rezistenta.…

- Elena Merișoreanu este una dintre cele mai indragite interprete de muzica populara din Romania. Ajunsa la o varsta frumoasa, cantareața se bucura acum de o familie superba și o casnicie de succes, insa care este secretul ei? Secretul casniciei de succes a Elenei Merișoreanu Elena Merișoreanu a explicat…

- Maria Dragomiroiu și Bebe Mihu au o casnicie care dureaza de 36 de ani și au dezvaluit secretul acesteia. Se iubesc exact ca in prima zi, deși de-a lungul timpului nu a existat doar lapte și miere in relația lor. Le este sa stea departe unul de celalalt, iar cantareața de muzica populara a dezvaluit…