- Se intampla ca, atunci cand cumparam roșii, sa consumam cateva imediat ce ajungem acasa, sau sa facem o salata, iar mai apoi sa le lasam, fie in bucatarie, pe blat, fie in frigider. Uneori, chiar și a doua zi, observam ca deja s-au inmuiat și nu mai sunt chiar bune de consumat. Cum pastrezi roșiile…

- Mii de oameni calatoresc zilnic cu avionul. Unii dintre ei pentru prima data, iar alții sunt de mult obișnuiți cu acest lucru. Oamenii aleg sa calatoreasca in diferite scopuri, fie pentru vacanțe, fie in interes de serviciu. Ei bine, mulți pasageri nu prea sunt atenți la ce se intampla in jurul lor…

- Declarație de presa “Copiii sunt mainile cu ajutorul carora atingem cerurile”, spunea Henry Ward Beecher. Nu exista bucurie mai mare pentru un parinte in afara celei de a avea un Post-ul Daniel Blaga: Copiii sunt sufletul nostru, motivul pentru care luptam zi de zi sa devenim mai buni apare prima data…

- S-a aflat cate mii de euro a incasat Blaze la Survivor Romania. Blaze a fost eliminat, duminica seara, din competiția „Survivor Romania” 2022. Concurentul a petrecut nu mai puțin de 20 de saptamani in jungla Dominicana. Cați bani a luat Blaze de la Survivor Romania. 20 de sptamani a stat in jungla Dominicana…

- Instituția Publica Naționala Compania „Teleradio-Moldova” a fost inclusa in lista obiectivelor statului a caror paza nu poate fi efectuata de catre organizațiile particulare de paza. Astfel, in acest sens, Parlamentul a aprobat, in lectura a doua, astazi, 26 mai, proiectul de modificare a legii privind…

- Atunci cand ai un animaluț de companie, este esențial sa ai grija de el și sa fii atent la orice obiceiuri ciudate ar putea capata. De exemplu, daca observi ca pisica ta mananca iarba, este cazul sa iți pui cateva intrebari. Ce semnifica acest lucru, de fapt. Nu e deloc periculos. Motivul pentru care…

- Cornel Dinu (73 de ani), fostul mare fotbalist și antrenor al lui Dinamo, este absolut convins ca echipa din „Ștefan cel Mare” nu va retrograda dupa barajul cu U Cluj. Motivul ar fi unul simplu, potrivit acestuia la Cluj nu se dorește cu adevarat promovarea Universitații.„Sunt doua aspecte de luat in…

- Laura Giurcanu, fosta concurenta de la Survivor, a cunoscut succesul inca de la 14 ani, cand a intrat in lumea modellingului. Dupa ce a devenit cunoscuta in urma unui concurs televizat viața i s-a schimbat radical.Deși i-a placut viața pe care a trait-o atunci și a avut parte de experiențe unice, Laura,…