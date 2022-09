Soluțiile de casa pe baza de bicarboonat de sodiu sunt tot ce ai nevoie cand ai chiuveta infundata. Nu trebuie sa dai banii pe niciun alt produs din comerț, pentru ca ai cel mai puternic aliat chiar in bucataria ta. In combinație cu un alt ingredient pe care il gasești in general in fiecare gospodarie, bicarbonatul de sodiu te scapa de problema suparatoare.