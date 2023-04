Stiri pe aceeasi tema

- Exista specialiști care susțin ca micul dejun este cea mai importanta masa a zilei, dar s-ar putea sa te intrebi daca toate opțiunile de mic dejun sunt și sanatoase. La urma urmei, cui nu i-ar placea sa se bucure de un mic dejun gustos, sațios și hranitor?! Iata ce alimente nu ar trebui sa mananci niciodata…

- Micul dejun nu este o masa obligatorie, nu este necesara tuturor. De fapt, e chiar mai indicat sa sari peste micul dejun decat sa consumi ceva nesanatos. Ideal este sa incepi ziua cu ceva ușor, nutritiv și sațios.

- Despre micul dejun se spune ca este cea mai importanta masa a zilei, așadar, trebuie sa fii foarte atent și ce conține, mai ales daca vrei sa ai un stil de viața sanatos și sa te menți in forma. Ce sa nu mananci niciodata la micul dejun. Sfaturile specialiștilor.

- Potrivit experților in sanatate din intreaga lume, inceperea zilei cu un pahar de apa calda cu lamaie poate stimula sanatatea in multe feluri. Iata 10 beneficii pentru sanatate pe care ți le poate aduce banalul pahar cu apa calda și lamaie: 1. Iți imbunatațește digestia Lamaia ajuta digestia, insa condiția…

- Care sunt obiceiurile matinale la care trebuie sa renunti daca nu vrei sa te ingrasi? 1. Nu sari peste micul dejun. Sunt zile in care pur si simplu nu ai timp pentru micul dejun sau nu ai pofta de mancare din cauza unei stari emotionale tensionate. Daca se intampla constant, acest lucru are un impact…

- Micul dejun este cea mai importanta masa, iar doamnele știu ca micuții nu trebuie sa plece la școala pe burta goala pentru ca astfel iși vor consuma pachețelul pentru toata ziua chiar in prima pauza. De asemenea, aceasta masa ii aduna pe toți din familie la povești inainte ca fiecare sa o ia pe drumuri…

- Cu toții știm ca dieta zilnica are un impact semnificativ asupra starii de sanatate, in general, precum și asupra siluetei. Noile cercetari arata ca momentul in care decizi sa consumi anumite alimente poate juca un rol important privind numarul de kilograme. Afla mai jos orele exacte la care sa mananci…

- Postul intermitent este una dintre cele mai populare tendințe din ultimul deceniu, fie ca este folosit ca un tip de dieta pentru pierderea kilogramelor, fie pur și simplu din motive de sanatate. Postul intermitent sau intermittent fasting implica un consum de alimente intr-o anumita fereastra de timp…